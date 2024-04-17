春遊東高雄花旗木紛飛綻放 泡湯可享免費導覽

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）每年3月至4月都是東高雄花旗木綻放季節，高雄市觀光局與六龜觀光休閒協會合作，推出在地觀光活動；民眾只要到寶來不老溫泉合作店家住宿泡湯，就可免費參加導覽遊程。

觀光局新聞稿表示，即日起至5月30日止，每週三、四、六夜間推出「夜尋蘇羅婆59生態秘境」，及每週二、五、日下午推出「美輪山健康步道」導覽遊程。民眾只要到寶來不老溫泉合作店家住宿泡湯，即可免費參加導覽遊程，還可獲得優惠店家折扣、DIY手作體驗及在地名產伴手禮。

觀光局長高閔琳表示，東高雄山城觀光資源豐富，六龜區寶來及不老溫泉泉質令人稱道，素有「美人湯」之美譽，更曾榮獲「台灣好湯-金泉獎」最佳CP值大獎。

高閔琳去年市府觀光局與六龜觀光休閒協會合作舉辦在地特色生態導覽，受到熱烈迴響；今年增加平日場次，希望民眾無論何時來到六龜都能享受山巒美景，探索自然生態及品嘗在地鮮美料理及山茶，深入認識六龜區的美好與自然價值。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，假期各地遊客紛紛慕名前來賞花拍照，夜晚到寶來及不老溫泉區泡夜湯享受微微徐風，體驗日、夜間生態導覽，為在地商圈業者帶來不少人潮。接下來5月每週六、日，還有清涼消暑的「山城水樂園」，只要憑六龜消費憑證就可玩到瘋。

搭配高雄旅遊吸客，高雄英迪格酒店二樓WOK ON THE PARK餐廳近日推出早午餐，料理融合海港特色與在地小吃，13日起每週末上午11時至下午2時提供「主餐七選一睡到自然醒 早午餐系列」，每人每套售價680元。

除了在4月新品上市期間推出房客早餐升等早午餐免加價；更有鄰里好友方案，凡姓名有「英」、「迪」、「格」其中一字，或居住地戶籍地為高雄市的市民，憑身分證即可享第二份主餐半價優惠。

另外，高雄洲際酒店2樓好客南洋餐廳近期也推出亞洲風味下午茶，雙人下午茶套餐包含「好客街邊小食籃」小金球馬來風味酸辣沙拉、烏達烏達、好客沙嗲烤串，「好客三層珍寶盒」的四喜燒賣、花素蒸餃、咖哩雞肉、軟網煎餅、迷你炸豆腐、芒果莎莎醬，「好客經典甜品盒」的咖椰醬吐司、斑斕椰絲球、豆沙荷花酥、炸香蕉球、迷你紅薯甜甜圈。（編輯：黃世雅）1130417

高雄洲際酒店2樓好客南洋餐廳近期推出亞洲風味下午茶，由主廚與團隊發想多元東南亞風味小吃。中央社記者林巧璉攝 113年4月17日