台東蘭嶼縣議員補選6/1投票 4/29開始登記

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣蘭嶼鄉前縣議員黃碧妹因詐領出席費遭解職，遺缺補選，中選會公告6月1日舉行投開票，4月29日開始登記參選。

黃碧妹遭台東縣議會人員檢舉詐領出席費，檢方偵辦和法院審理時黃碧妹坦承犯行，今年3月間法院依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年定讞，同時解除縣議員職務。遺缺補選。

中央選舉委員會昨天舉行委員會議，通過台東縣議會第20屆議員第16選舉區缺額補選定於6月1日（星期六）舉行投開票。

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中選會表示，台東縣議會第20屆議員選舉第16選舉區 （蘭嶼山地原住民）選出的議員黃碧妹，經內政部解除議員職權。因蘭嶼應選名額為1名，經內政部解除議員職權後，選舉區缺額達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法第81條第1項規定應辦理補選，投開票日期6月1日。

根據台東縣選委員訂定補選相關程序，23日發布選舉公告，25日起領表，29日至5月3日受理候選人登記，6月1日投開票。（編輯：李錫璋）1130420