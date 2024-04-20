更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台電總經理王耀庭請辭 經濟部：全力慰留
首頁 / 地方

台東蘭嶼縣議員補選6/1投票 4/29開始登記

2024/4/20 09:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣蘭嶼鄉前縣議員黃碧妹因詐領出席費遭解職，遺缺補選，中選會公告6月1日舉行投開票，4月29日開始登記參選。

黃碧妹遭台東縣議會人員檢舉詐領出席費，檢方偵辦和法院審理時黃碧妹坦承犯行，今年3月間法院依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年定讞，同時解除縣議員職務。遺缺補選。

中央選舉委員會昨天舉行委員會議，通過台東縣議會第20屆議員第16選舉區缺額補選定於6月1日（星期六）舉行投開票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中選會表示，台東縣議會第20屆議員選舉第16選舉區 （蘭嶼山地原住民）選出的議員黃碧妹，經內政部解除議員職權。因蘭嶼應選名額為1名，經內政部解除議員職權後，選舉區缺額達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法第81條第1項規定應辦理補選，投開票日期6月1日。

根據台東縣選委員訂定補選相關程序，23日發布選舉公告，25日起領表，29日至5月3日受理候選人登記，6月1日投開票。（編輯：李錫璋）1130420

#內政部
#台東縣
#中選會
#黃碧妹
#蘭嶼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.42