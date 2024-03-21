台東縣議員黃碧妹詐領4900元 褫奪公權定讞須解職

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）親民黨台東縣議員黃碧妹涉嫌詐領議會出席費等津貼新台幣4900元，一、二審均依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，昨天最高法院駁回上訴定讞。

最高法院指出，黃碧妹獲緩刑定讞，雖免入監執行，但因地方制度法規定，將解除縣議員職務。

判決指出，黃碧妹為台東縣議會第19屆議員，任期自民國107年12月2日至111年12月24日止，於109年10月22日涉嫌虛偽簽名，詐領同年月20日、21日的議會出席費、交通費及膳食費等津貼，共計新台幣4900元。

一審台東地方法院認定，黃碧妹涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，但金額均在5萬元以下，得依貪污罪規定減輕其刑。

一審審酌黃碧妹所為實有不該，考量犯後坦承犯行並繳回犯罪所得，犯後態度尚佳，參酌她貪圖小利，一時失慮，犯罪所得非高、詐領次數不多，判處有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑2年，並向公庫支付15萬元。

案經黃碧妹提上訴，二審由台灣高等法院花蓮高分院審理。黃碧妹上訴主張，她的行為僅構成刑法普通詐欺罪，並基於職務上「衍生」的機會詐取財物，未違背職務，未損及人民權益，此輕微不法行為，若以貪污罪論處，經判刑確定且褫奪公權，將喪失議員資格，所受懲罰過苛，也不符合罪刑相當原則。

黃碧妹上訴另主張，依照最高檢察署111年2月25日新聞稿，「公務員詐領補助費等以普通詐欺罪論處，其他性質個案則視具體案件情節，由各檢察署參酌研討會意見認定」，因此本案應為相同標準處理，請求撤銷原判決。

二審則認為，黃碧妹涉犯利用職務機會詐取財物罪，也包含職務上衍生機會，在現行法院見解未變更前，仍尊重最高檢察署意見；此外，若未一併宣告褫奪公權得以續任議員，顯破壞國民對政府的信賴，因此駁回上訴，維持原判。

黃碧妹不服判決，上訴三審，最高法院認為，原審判決無違誤，調查完備，昨天駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1130321