北市衛生局稽查大直美麗新影城 7缺失限期改善
2024/4/20 12:22（4/20 12:41 更新）
（中央社記者陳昱婷台北20日電）美麗新影城旗下的台北大直皇家影城遭投訴，疑供應未熟食材導致民眾上吐下瀉。北市衛生局表示，日前稽查發現作業人員未戴口罩、食品作業區周遭不潔等7項缺失，要求限期改善。
有民眾在臉書社團發文表示，18日中午在大直皇家影城購買豬排等食品，在影廳內邊看邊吃，當下因為燈光昏暗沒有注意，回到家才發現沒吃完的豬排根本沒熟，當晚開始不斷上吐下瀉，隔天至診所就醫被診斷為急性腸胃炎。
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台北市衛生局今天透過媒體群組表示，已接獲民眾反映此事，16日曾前往此營業場所稽查，當時發現作業人員未戴口罩及工作帽、洗滌區未張貼洗手標示、供客用餐具未適當覆蓋、食品作業區出風口不潔、冷凍櫃邊框不潔及結霜、砧板及其下方器皿不潔、未有冰箱溫度記錄表等7項衛生缺失。
衛生局指出，已開立限期改善通知單，命業者於23日前改善完畢，屆期將無預警前往複查，如複查仍不符規定，將處新台幣6萬元至2億元罰鍰。（編輯：李錫璋）1130420
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