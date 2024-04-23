台1線莿桐段噪音車深夜出沒 雲林聯合稽查逮2車

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林莿桐鄉民近日反映台1線深夜時段有噪音車出沒，雲林縣斗六警分局上週結合相關單位進行聯合攔查取締，共取締2輛不合格噪音車輛，另外告發10件交通違規。

雲林縣警察局斗六分局今天發布新聞稿指出，雲林縣警察局與環保局、監理機關每月定期、不定點在縣內噪音車輛可能出沒熱點擺設稽查站。

由於近日接獲莿桐鄉民反映，台1線深夜時段時有噪音車出沒，為維護民眾安寧居住環境，斗六分局上週聯合環保、監理機關執行「環、警、監聯合稽查」，在莿桐鄉台1線進行攔查取締作為，聯手針對機動車輛產生噪音污染及各項重大交通違規項目進行大執法。

警方將行經攔檢點的高噪音車輛逐一攔停，交由環保、監理機關量測檢查，經過專業設備檢測每台車輛的轉速、音量，如超過標準即依噪音管制法第26條相關規定告發，後續並要求不合格車輛限期改善，至複驗合格為止。

當天執行聯合稽查，共計取締2件不合格噪音車輛，分別為550cc以上大型重型機車及轎車，另外告發10件交通違規，包括變更車燈顏色、闖紅燈、未戴安全帽等。

斗六分局長黃念生強調，類似環警監聯合稽查工作，將持續針對重點區域或路段擇地設置攔檢點，警方也會加強執行巡邏、路檢勤務，還給居民安寧居住空間。（編輯：陳仁華）1130423