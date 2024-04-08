港美關係低迷之際 港府官員訪美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港8日電）在香港和美國關係因為基本法23條立法再度陷入低迷之際，香港財經事務及庫務局局長許正宇今天起訪美，與美國商界和學術界人士進行交流。

港府公布，許正宇的行程包括紐約和芝加哥，此行旨在與美國商界和學術界進行交流，向他們闡述香港金融服務發展的最新情況，並推廣香港的金融和專業服務。

訪問期間，許正宇將與美國學者以及金融和商業機構的領袖會面，也將會參加酒會等活動，包括在紐約為當地香港各界人士舉行的酒會、在芝加哥由香港美中商會和香港貿易發展局合辦的早餐研討會，以及在芝加哥舉辦的新春酒會。

港府表示，許正宇將於13日返港，但並未說明他在美期間會否會見美國官員。

港美關係近幾年轉差，2020年香港實施國安法後，美國先後兩次宣布制裁香港及中國官員，包括時任香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等人。

在制裁之下，他們在美國的資產會被凍結，也不能正常使用銀行服務等。

早前有報導指出，美方可能會進一步取消香港駐美經濟貿易辦事處的特權和豁免。

港府在美國設有3個經貿辦，分別位於華盛頓、紐約和舊金山，它們都享有部分外交特權和豁免。

在23條立法之後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明指出，作為回應，美方將會對多名香港官員實施新的簽證限制。（編輯:陳鎧妤）1130408