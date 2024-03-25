基本法23條立法 中國外交部：反對美方詆毀抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）針對美國國務卿布林肯對香港基本法23條立法的聲明，中國外交部發言人林劍今天在記者會表示，堅決反對美方詆毀抹黑23條立法，並批評美國對香港指手畫腳，是政治操弄和虛偽雙標。

據中國新聞網，中國外交部發言人林劍25日主持例行記者會，有媒體提問美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）22日發表聲明，指為基本法23條立法的「維護國家安全條例」將損害港人權利和自由，中方有何評價。

林劍說，中方對美方一再詆毀抹黑香港「維護國家安全條例」表示強烈不滿和堅決反對。

林劍稱，條例生效標誌著香港有效落實基本法第23條規定的憲制責任。

林劍表示，美國的國家安全體系密不透風，「立法數量之多，域外效力之廣世上罕見」，卻在香港制定國安條例問題上指手畫腳，是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四。中方敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。

布林肯22日針對香港基本法23條立法通過發布新聞稿，指這項法律含有若干條款，對「煽動」、「國家機密」及與外國實體互動的定義含糊，可能被用來壓制異議，並稱實施新法及其模糊條款可能會違反中國維持香港高度自治的國際承諾，破壞「一國兩制」框架，並損及香港身為國際商業中心的聲譽。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130325