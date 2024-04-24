2歲女童頸瘀傷 台東嬤告幼兒園盼監視畫面釐清真相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東市1名2歲女童頸部瘀傷，女童告訴醫師在學校和同學搶玩具；學校表示，發現孩童搶玩具立即阻止，當時並未發現有受傷。女童阿嬤按鈴申告幼兒園，盼提供監視器畫面釐清真相。

台東市1名阿嬤今天前往台東地檢署按鈴申告幼兒園。她向媒體表示，19日晚上她從女婿住處接回孫女，幫孫女洗澡時發現頸部有瘀傷，晚餐時孫女又說「脖子痛痛吃不下，拜託阿嬤帶我去看醫生」。

她帶孫女到醫院，孫女告訴醫師，在幼兒園與2名同學搶包包玩具，搶到後將玩具背帶掛脖子上，追逐時有拉扯到脖子。

女童阿嬤說，幼兒園表示，19日中午學校用餐後，女童和同學搶玩具，老師立即阻止，並給予安撫，當下並未發現有受傷。

女童阿嬤認為幼兒園有所隱滿，因此按鈴控告園方失職，希望園方交出監視錄影帶，釐清真相。

女童阿嬤表示，女兒和女婿離婚，孫女由女婿扶養，她1星期可探視孫女2天半，孫女經常顏面受傷、手部燙傷，身上發現大小傷勢，看了相當心疼。（編輯：陳仁華）1130424