苗栗粗出生率全台倒數 縣府各單位獻策救少子化

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣去年粗出生率全台倒數，縣府涉及人口政策各單位研擬對策，除既有獎勵生育福利措施，另有整修閒置房舍租售、獎勵公務員聯誼等，盼鼓勵「敢婚敢生」減緩少子化衝擊。

根據內政部戶政司統計資料，苗栗縣去年結婚數5632對、出生人數2254人，粗出生率為千分之4.29，全台排序第21，縣長鍾東錦指示民政、衛生、社會、教育、勞青等涉及人口政策單位，規劃具創意、有宣導亮點的方案，盼逐步提高生育率。

今天縣務會議中，各單位紛紛獻策，除現有調高生育津貼補助、推動平價優質公共托育設施、「幸福苗栗好孕來補助」方案，配合中央興建社會住宅、辦理包租代管，執行平價教保服務及育兒津貼等措施外，民政處預定下半年選在縣內觀光景點或古蹟建築，加辦單身聯誼活動，增加未婚男女認識另一半的機會。

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人事處也規劃未婚公教人員聯誼活動，為鼓勵縣內員工參與，全程參加、配對成功都能記嘉獎，還送「約會禮」；若後續交往結婚，優先安排參加苗栗縣桐花婚禮，婚後設籍縣內子女，再由縣長致贈滿月禮。

鍾東錦也建議可選在頭份市珊珠湖、水流東及南庄鄉大南埔等地區，協助鄉親整修閒置空屋，營造寬敞、優質的居家環境，以出租或出售方式，減輕年輕家庭購屋壓力，相信也有助提高婚育率，期盼藉集思廣益，讓更多適合婚育的男女「敢婚敢生」。（編輯：郭諭儒）1130430