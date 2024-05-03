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清華女大生返校疑遭跟蹤 警：未觸法但告誡男子

2024/5/3 16:44
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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民進黨新竹市議員劉康彥說，獲家長投訴有清華學生返校遭陌生男子跟蹤搭訕，提醒學生注意，警方今天說，男子稱為問路無不軌意圖，因男子未觸法，口頭告誡他避免有此行為。

劉康彥在臉書發文表示，日前獲陳情，有清華大學南大校區的女大生在返校路上遭陌生男子跟蹤、搭訕，幸好未發生意外。

劉康彥說，女大生是從外縣市搭火車回到新竹，出站後左轉沿中華路步行，穿越竹蓮地下道，再沿興竹街（鐵軌旁）往振興陸橋方向前進，就在「屋外關東煮」附近，被一個舉止怪異的男子攀談。

劉康彥指出，這名男子詢問女大生時間、是否可協助找尋住宿地方等，所幸女大生機警不理會，並快速離開前往派出所報案。

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對此新竹市警察局南門派出所所長吳候昌接受訪問表示，經調閱監視器，這名男子是走在女大生後方，期間也未有與女大生有任何交談及肢體接觸，經查訪男子說明是因單純問路，也沒有其他的不法企圖。

吳候昌說，經查男子行為未觸法，但仍告誡不得再有此行為。此外也要提醒民眾，女性學生若夜間行動時建議可結伴同行，若遇到陌生男子搭訕，可撥打110求助。（編輯：林恕暉）1130503

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