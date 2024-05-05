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美濃師生逾300人「迎聖蹟」 傳承敬字惜紙精神

2024/5/5 17:16（5/5 18:06 更新）
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高雄市美濃區「迎聖蹟．字紙祭」儀式5日展開，歷史近百餘年，每年由客家八音團引領祭儀隊伍至美濃溪畔舉行，祈求科考順利、農作豐收。（美濃區公所提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月5日
高雄市美濃區「迎聖蹟．字紙祭」儀式5日展開，歷史近百餘年，每年由客家八音團引領祭儀隊伍至美濃溪畔舉行，祈求科考順利、農作豐收。（美濃區公所提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月5日
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（中央社記者張已亷高雄5日電）美濃百餘年傳統「迎聖蹟」儀式今天登場，地方數個國小師生、家長逾300人參與，由美濃區長謝鶴琳、廣善堂委員等人將聖蹟（字紙灰）交給學童，象徵傳承「敬字惜紙」精神並祝福孩童學業進步。

美濃區公所發布新聞稿指出，美濃開庄300多年，文化底蘊深厚，從古至今承襲客家「敬字惜紙」涵養及文化，地方「迎聖蹟．字紙祭」儀式歷史近百餘年，每年由客家八音團引領祭儀隊伍至美濃溪畔舉行，祈求科考順利、農作豐收。

區公所表示，今天儀式有東門、龍肚、吉洋、中壇、福安、美濃國小及美濃國中校長、主任、老師及同學們約300多人參與，一起延續傳統文化。

「迎聖蹟」儀式隊伍從廣善堂出發，由謝鶴琳、廣善堂委員等將聖蹟（字紙灰）交給參與學童並接續給隊伍，象徵薪火相傳、文化傳承。

謝鶴琳表示，明天將在美濃舊橋舉行「字紙祭」儀式，保佑在地學子學業進步、考試及第。

區公所指出，地方將「倉頡」創造文字敬稱為「聖蹟」；「迎聖蹟．字紙祭」儀式起源於地方仕紳不忍看到字紙到處漂流丟棄，有辱先人創字苦心，因此把各地字紙收集後集中放入「敬字亭」裡焚燒，集中灰燼加上廣善堂香灰，運送美濃河裡，讓河水流走。（編輯：陳仁華）1130505

謝鶴琳
美濃送聖蹟文化節「敬字惜紙」 在地文化薪火相傳
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