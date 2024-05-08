大林蒲遷村9成4同意 高市：秉持誠意持續溝通

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中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄推動大林蒲遷村，今年陸續辦理多場遷村方案選擇意願調查，目前已有高達9成4選擇同意遷村方案；高市府今天表示，將秉持誠意持續溝通，逐一拜訪未繳回方案選擇者進行說明，以完成調查。

大林蒲遷村去年底行政院核定經費由新台幣589億元增加至800億元，且自今年2月29日起，針對遷村範圍內土地與房屋所有權人，分批辦理63場遷村方案選擇意願調查，目前已進行超過50場。

高雄市政府都發局今天發布新聞稿指出，目前繳回的意願書中，有高達9成4選擇同意遷村方案，顯示居民對遷村的期待，市府將持續辦理遷村方案選擇調查，對於尚未完成或未繳回方案選擇的居民，也會由專人逐一拜訪說明，以完成調查。

都發局說明，大林蒲遷村遷村經費提高，主要用於地上物全新重建價格補償費、放寬土地1坪換1坪資格、新增加速搬遷獎勵金每屋30萬元、協力造屋方案及無自有住宅者安置輔助等費用，且針對農漁民、攤商、經濟弱勢者等族群從優補償與補貼。

不過，仍有部分大林蒲居民擔心建物重建成本等因素，會導致遷村負債，有當地里長明天擬帶頭率領多名大林蒲居民到高雄市議會陳情。

對此，大林蒲遷村專案辦公室表示，實際遷村時，會將再按物價指數調整，足夠蓋回原建坪、原材質建築物，後續也會再依營建物價指數變動持續調整。

專案辦公室指出，市府同時也委託高雄市建築師公會成立協力造屋平台，派駐建築師提供建屋諮詢，未來將再協助媒合建築師、營造廠，並且輔助查驗，讓民眾輕鬆蓋新屋。

高市府表示，市府會持續溝通，盼居民能在充分了解正確遷村資訊後，選擇最適合方案；方案選擇調查將於16日告一段落，呼籲尚未選填方案的所有權人把握參加，或以郵寄方式將填妥選擇意願書寄至大林蒲遷村服務中心。（編輯：陳仁華）1130508