溫馨5月 苗栗2家醫院分獲捐贈醫療器材造福病患

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）5月母親節象徵充滿愛與感恩的月份，衛福部苗栗醫院近日獲苗栗子弟蕭姓姊妹捐贈320萬元醫療器材；大千綜合醫院也獲公益團體捐贈輪椅等物資，今天舉行捐贈儀式。

為幫助就醫行動不便的病患，社團法人親慈慈善會、三陽工業股份有限公司及永青國際同濟會，集結愛心共同捐贈50台輪椅與7張便盆洗澡椅給苗栗縣大千綜合醫院，今天在苗栗縣副縣長鄧桂菊、衛生局副局長莊素玲等人見證下，舉辦捐贈儀式。

親慈慈善會理事長徐健表示，慈善會長期從事扶助弱勢急難救助服務，包括捐贈物資、助學、急難救助及棺木捐助等，會員們都希望在經濟能力範圍內，奉獻一份心力，在弱勢民眾困難時拉一把，幫助解決當下的困境，這次捐贈輪椅及便盆洗澡椅，希望能讓就醫的民眾感受到社會的溫暖與關心。

大千綜合醫院醫療副院長蔡建宗表示，縣內高齡就醫長者相對多，自行攜帶輪椅出門較為不便，感謝公益團體以實際行動關懷弱勢及需要幫助的民眾；受贈的50台輪椅將放置於門診、急診與住院病房，讓病人就醫或住院有需求時，能及時獲得協助；便盆洗澡椅也將分配至各樓層病房，幫助行動不便或跌倒高風險的病人順利如廁、沐浴。

無獨有偶，衛生福利部苗栗醫院近日也接獲熱心人士捐贈新台幣320萬元購買腦電圖檢查儀及心臟射頻電燒儀各1台，對於提升醫院醫療品質增添利器。

苗栗醫院社工室主任徐慧琪指出，苗栗一對蕭姓姊妹成年後外出就業，仍心繫故鄉，尤其母親與其他家人都在苗栗醫院就醫，想藉由捐贈醫療儀器，表達對於醫護團隊的感謝，並提升家鄉醫療品質。

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苗栗醫院表示，蕭家姊妹指定捐贈的心臟射頻電燒儀，適用於治療心律不整，心律不整經過藥物治療無效後，心臟電氣燒灼（俗稱電燒）是在X光透視下以高射頻能量經電極導管，將不正常的心臟異常放電或異常傳導路徑破壞，阻斷不正常心律，優點是不需開心手術，不需長期服藥，危險性低，這項捐贈將使苗栗醫院成為苗栗縣首家引進心臟射頻電燒儀的醫院，提供民眾心臟電燒治療新服務。

另外，神經內科使用的腦電圖檢查儀器，可用來評估腦部感染、癲癇、抽搐、頭痛、昏厥、腦血管障礙、睡眠異常等腦部疾病，為苗栗地區醫療品質及服務帶來實質幫助。（編輯：李錫璋）1130514