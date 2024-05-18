鹿野紅烏龍進駐國家歌劇院 展現茶品牌魅力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東鹿野鄉紅烏龍成功在台北松菸文化園區打造門市，吸引國際茶葉愛好者品嘗；日前再度進駐台中國家歌劇院，開啟茶品牌新里程碑。

台東鹿野紅烏龍茶暨茶葉生產合作社理事長釧南雁今天透過新聞稿表示，鹿野紅烏龍合作社從鹿野走向國際，繼成功在台北松菸打造第一間門市，經營3年後，16日進駐台中國家歌劇院，開啟茶品牌的新里程碑，也是台灣茶業發展的一大成功範例。

釧南雁表示，2020年紅烏龍合作社創立，建置獨立風味品評制度，經專業品評師選出具有著涎蜜果香「日中」、木質調花果香的「曜日」與具有層次豐富的焙香「晨曦」3款紅烏龍茶，經過鹿野鄉公所發放產地標章，從產地現勘、履歷查核、農藥零檢出、品質評鑑、產品包裝等，為消費者嚴格把關，品質有保障。

為了將紅烏龍茶帶給更多人，在台北松菸打造第1間門市，經過3年經營，紅烏龍松菸門市已成為品茗文化的樞紐，吸引了來自世界各地的茶葉愛好者來品嚐交流。

釧南雁表示，這次進駐台中國家歌劇院，是全新的挑戰和機遇，紅烏龍茶將與來自世界各地的藝術愛好者相遇，將茶文化融入藝術氛圍中，為消費者帶來更多元化的體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

釧南雁感謝農業部農村發展及水土保持署台東分署以及台東縣政府長期協助挹注資源，透過交流合作，台東紅烏龍茶品牌知名度逐漸提升，並推動國際化，為當地農村產業發展帶來新商機和品牌價值，增加產值發展。

釧南雁表示，紅烏龍合作社的成功，不僅是對茶品牌努力的肯定，也是對台灣茶業發展的一大鼓舞。未來將繼續努力創新，將台灣茶的美好帶給更多人，讓茶文化在國際舞台繼續發光發熱。（編輯：郭諭儒）1130518