竹市西大路地下道改善未按圖施工 將刨除重鋪瀝青

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市西大路地下道改善工程112年通車，市政府工務處今天表示，經委託台中市土木技師公會鑑定，西大路地下道瀝青混凝土鋪面之密級配未按圖施工，廠商將刨除重鋪。

新竹市議會今天召開第11屆第3次定期會議，由新竹市政府工務處長陳明錚進行「西大路地下道工程缺失情形暨改善進度追蹤」專案報告。他說，市府委託台中市土木技師公會，針對西大路地下道的施工品質、結構補強安全等進行鑑定，並協助釐清工程案的缺失情形。

陳明錚指出，經鑑定，相關問題包括簽證文件未確實依「公共工程專業技師簽證規則」辦理；變更設計部分，查有諸多不足，同時於變更程序尚未簽准前，廠商已施作完成，故目前變更設計未經合理程序。

品管缺失部分，陳明錚說，現場試驗數量與契約不符，且瀝青混凝土鋪面之密級配未按圖施工。目前廠商已準備瀝青鋪面刨除重鋪等改善前置作業，並提送相關交通維持計畫文件。

民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，陳明錚引述台中市土木技師公會鑑定報告指出，西大路地下道的牆面經補強後是安全的；至於目前使用的瀝青粒徑，陳明錚也在答詢時證實是被允許的常用級配，代表現況安全尚無疑慮。

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但施工現場發生的品管、變更設計等履約爭議，劉康彥表示，廠商雖有權利提出救濟，但他也支持市府據理力爭、不浪費公帑的立場，對於市府要求刨除重鋪瀝青，他表示支持。

新竹市西大路地下道改善工程去年初通車，有國民黨、民眾黨竹市議員在今年初稱廠商擅改瀝青密級配，質疑是弊案。對此，竹市府委託台中市土木技師公會對西大路地下道瀝青混凝土等項目鑑定。（編輯：李錫璋）1130522