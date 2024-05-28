高樓火警救災 陳其邁視察允支持加強消防配備

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）新竹近來發生高樓火警，高雄市長陳其邁今天視察消防局第一大隊成功分隊，了解戰術裝備，也點出科技防災重要性，務請消防局提出技術器材加強規劃，在消防配備給予最大支持。

陳其邁上午前往高雄市政府消防局第一大隊成功分隊視察，關切高樓火災搶救重要性，並實地了解相關戰術及裝備。除點出科技防災重要性，要求檢視高樓救災技術或新器材是否需要加強，也請消防局長王志平提出需求規劃。

陳其邁說，消防弟兄在設備、戰術與演練都要達到最佳狀態，以面對高樓建築趨勢環境變化，未來將由副市長林欽榮統籌，包含雲梯車與人員裝備升級；在消防配備給予消防弟兄最大支持，對於位在人口集中、大樓較多的區域，如仁武或楠梓，消防分隊配備也必須重新盤點與調整。

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過程中陳其邁聽取消防局簡報高樓火災搶救戰術及部署，了解面對高樓火災時，如何有效搶救，包括確保個人防護裝備穿戴完整、初期火勢控制、快速疏散居民、緊急昇降機控管、遙控無人機運用及高效運用消防設備等戰術。

消防局也實際操作展示現有雲梯車功能及操作方式，雲梯車具備升降技術和強大救援能力，能迅速抵達高樓層，為火災搶救利器。此外，消防隊員展示從頭盔、消防衣帽鞋到空氣呼吸器全套裝備，並現場演示裝備使用方法及入室安全管制。（編輯：謝雅竹）1130528