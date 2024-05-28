台南新市白蓮霧栽種量減 農民不捨盼傳承

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市新市區農民栽種、復育白蓮霧樹，但栽種與採收等管理不易，近年種植數量減少，農民大多抱持不捨的傳承心態經營，配合6月將進入產期，區公所將辦產業文化活動協助行銷。

新市白蓮霧產銷班班長鄭明堂告訴中央社記者，在早期農業社會，不少農民會在自家庭院栽種白蓮霧樹，因經濟效益比不上改良種蓮霧，種植農民愈來愈少，新市區地方人士約20年前發起復育，盤點老樹保護，再用高壓嫁接法培育新苗，增加種植數量及面積。

鄭明堂表示，約6、7年前新市區白蓮霧樹栽種數量最多曾超過500棵，年產量達1萬5000台斤，但產量易受天候影響，採收不易也導致人工成本偏高，在農民因高齡退休或出售土地情況下，近年栽種數量減少，總量約剩70棵，栽種農民大多抱持傳承心態經營，供老客戶訂購。

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在自宅栽種列管白蓮霧老樹的農民王昆隆表示，這棵約3層樓高大樹每到結果期相當壯觀，採收時要架梯爬上爬下，並不容易，他在多年前決定用大網把樹整個罩起保護，減少鳥害及風雨造成損害，但果實中適合採收僅約1/4。

新市區長潭乃澄表示，近年也有農民在出售土地後想把白蓮霧樹捐給公所，1年來已協助移植3棵到適當的公園、活動中心等地，後續管理維護仍需進一步觀察，公所預計在6月舉辦白蓮霧節系列活動，讓更多民眾認識有「夏天綠寶石」美名的台灣原生種白蓮霧。（編輯：謝雅竹）1130528