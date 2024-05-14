農業部助復耕 多納部落可望重拾黑米祭、豐收祭

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）生物多樣性全面展開，高雄區農改場宣布「找回原力」計畫執行有成，自民國111年起協助人口老化的魯凱族部落蒐集、繁殖黑稻米、黑小米，多納部落7月、11月可望重拾黑米祭、豐收祭。

氣候變遷永續當道，生物多樣性也全面推動，農業部除林業及自然保育署、林業試驗所持續協助原民部落重拾原鄉作物耕作，高雄區農業改良場也發布資訊指出，「找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」計畫推動獲成效。

高雄區農改場場長戴順發指出，茂林區屬於魯凱族，包含茂林、萬山、多納等3個部落原本種植2種黑米，即黑稻米、黑小米，但因為部落人口老化，耕作面積不斷縮小，產量不足，甚至無法編織成束。

戴順發表示，自111年起協助蒐集珍貴種原，並繁殖出黑稻米259公斤、黑小米12公斤，提供當地公所及試驗使用；112年進一步回到部落示範利用再生紙蓆，可減少除草人力的方式栽培黑稻米，以及導入手推式播種機，輔導部落使用黑小米條播栽培技術，不僅生長整齊，且方便田間雜草管理。

高雄區農改場指出，接著今年再導入簡易小型農機，改善耕作效率，4月4日並舉辦祈雨祭典，揭開播種序幕，期望恢復雙黑種植地景，讓多納部落7月、11月重拾舉辦黑米祭、豐收祭。

黑米也有部落故事，高雄區農改場表示，在多納部落流傳一個傳說，將黑米奉為水神的種子，祭典當天，族人會進行小米穗編織，稱為keayi，送給心儀的女子作為定情之物；期望復耕後，能讓部落的生活、文化相依互存。（編輯：張雅淨）1130514