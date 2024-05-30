蔣萬安稱修法未審查有前例 苗博雅：恐構成虛偽陳述

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北30日電）立法院職權行使法修正案經三讀通過，台北市長蔣萬安稱民進黨也曾未經委員會審查通過法案，議員苗博雅今天出示會議紀錄糾正此說法，並指蔣萬安可能構成虛偽陳述而挨罰。

蔣萬安今天赴台北市議會接受市政總質詢，社民黨議員苗博雅首先詢問，民意代表質詢官員是上對下關係，還是平等對話。蔣萬安說，他認為是平等對話。

苗博雅接著問，根據台北市議會議事規則第33條，官員接受質詢時不得拒絕答覆，但並沒有規範罰則，若加上罰則是否適當。蔣萬安先說，的確沒有罰則。苗博雅重述問題後，蔣萬安回答，這需要修法。苗博雅第3度詢問，蔣萬安表示，因為要修改議事規則，他尊重議會。

苗博雅再問，若罰則比照最新3讀通過的立法院職權行使法是否適當。蔣萬安說，要看怎麼訂，因為現在還不知道要怎麼訂，包含罰則金額、哪種情境開罰等。

苗博雅質疑，蔣萬安多次表態支持國會職權修法，為何現在不知道怎麼訂。蔣萬安表示，不是不知道，而是要看訂的內容。

苗博雅說，通常違反議事規則的責任是政治責任，民代問得好不好、官員答得好不好是由市民去評斷，但若要罰錢，雙方就很難會有平等的對話，因為官員會被綁住手腳。

他舉例，蔣萬安接受民進黨議員王孝維質詢時，說民進黨修正勞動基準法、推動一例一休，僅花了1分鐘就在沒有審查的情況下將法案送出委員會，且過程都有立法院公報與紀錄可查。

苗博雅向蔣萬安確認法案送出委員會後的程序。蔣萬安說，當時先經過政黨協商，就到院會處理，並二讀、三讀通過了。

苗博雅再度確認過程是否有誤，蔣萬安表示：「我印象中是如此」。苗博雅接著出示會議紀錄，顯示法案經政黨協商後，在各黨團同意下，撤回去委員會討論、開公聽會才完成審查。

蔣萬安解釋，這是因為國民黨立委抗議，認為要實質審查。苗博雅指出，這就是立法院職權行使法第25條的問題，蔣萬安只講部分事實，有可能構成隱匿資訊、虛偽陳述而挨罰。

苗博雅認為，這個法律規定對政務官不公平，因為究竟有無違法是院會表決，而不是客觀、中立的第3方決定，且法條制定及修正必須周延，違法樣態的定義需要更明確。（編輯：張銘坤）1130530