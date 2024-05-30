標售抵費地藍綠看法不同 盧秀燕：該做不會怕流言

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市政府標售抵費地，藍議員支持賣地拚建設，要市長盧秀燕別怕被罵，綠議員認為市府為炒地賣地，墊高房價對市民沒好處。盧秀燕說，該做不會怕流言，市民可感受改變。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員李中、陳成添提出建議，台中市需要建設，多少預算做多少事，市府若需標售配餘地、抵費地取得經費入帳，希望市長盧秀燕不要害怕流言，應建設地方、福利百姓。

盧秀燕答詢，施政工作有錢不一定能，沒錢萬萬不能，如果沒有賣地籌措財源，孩子的營養午餐、老人健保補助、雙十公車等政策都無法施行。她提到台中市近幾年財源調度得宜，舉債變少、市民負債降低，台中市的財政分級自最差的三級提升為二級，是22縣市中唯一升級的城市。

盧秀燕細數台中未來建設，有綠美圖、國際會展中心、巨蛋，市政路開通等，她認為建設需要預算，賣配餘地的經費用來徵收土地，「換地做建設」，才能開闢道路、興建建設，推動福利設施。

盧秀燕強調，不要管網路上惡意的批評，做該做的事，市民了解後會在多項民調上給予正面評價。「不要低估市民的智慧」，台中市的轉變，市民能感受得到。

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對此，民進黨籍市議員楊典忠告訴中央社記者，市地重劃是自償性開發，抵費地公開標售是要償還開發成本，有盈餘則挹注市政財源，實屬合理。近期市府標售抵費地或配餘地，都高於成本3至5倍價格標售，說好聽市庫獲利倍增，房地產市場不會自動吸收這些市府獲利，反而再轉嫁給市民，未來市民要拿更多的錢才能買房，炒高房價對市民沒有好處。

民進黨籍市議員陳淑華表示，盧秀燕任內第6年，台中市負債並未減少，盧秀燕公開自詡台中市財政極佳竟不斷裝窮，盡是講些矛盾的大外宣。賣地是為了炒地的說詞，結果造成墊高地價、房價，市民買房痛苦指數上漲的事實。（編輯：謝雅竹）1130530