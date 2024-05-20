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立院朝野衝突 盧秀燕：對其他機關沒有評論

2024/5/20 15:59（5/20 16:16 更新）
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日前立法院會朝野爆發激烈衝突，台中市長盧秀燕（中）20日列席台中市議會被問及相關看法時表示，嚴守市府立場，對其他機關沒有評論，「行政機關不應該評論民意機關」。中央社記者趙麗妍攝 113年5月20日
日前立法院會朝野爆發激烈衝突，台中市長盧秀燕（中）20日列席台中市議會被問及相關看法時表示，嚴守市府立場，對其他機關沒有評論，「行政機關不應該評論民意機關」。中央社記者趙麗妍攝 113年5月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）立法院會日前處理國會職權修法，朝野爆發激烈衝突。數名台中市議員今天質疑多名台中立委為盧系子弟兵，選舉時都有市長盧秀燕背書；盧秀燕則說，對其他機關沒有評論。

立法院會日前處理藍白所提國會改革法案，朝野發生激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，藍綠立委爆嚴重衝突，6名立委因身體不適送醫。

台中市議會今天召開市政總質詢，台中市長盧秀燕上午參加520總統就職典禮，下午趕回市議會備詢，藍綠議員對517立法院會朝野衝突詢問盧秀燕看法。

民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、謝家宜、陳雅惠質詢，台中多名立委為盧系子弟兵，選舉時獲得盧秀燕的背書、站台，家鄉需要他們努力，遺憾看到有人在打架，憂心是否盧秀燕的好名聲遭蒙蔽，盧秀燕身為6連霸立委，難道都沒有提點新科立委。

盧秀燕表示，嚴守市府立場，對其他機關沒有評論，「行政機關不應該評論民意機關」。

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陳淑華認為，選舉時盧秀燕為這些立委背書、站台，現在因爲發生暴力事件和他們切割。陳俞融痛批，盧秀燕沒有擔當，身為台中市民看到暴力事件，心裡在淌血，而盧秀燕卻沒有評論。

國民黨籍市議員陳政顯則認為，非當事人，不明白事發原因，不能用片段新聞去「指點江山」，台中市議會為台中市最高的民意機關，也不應去探討別的民意機關所發生的事情。（編輯：謝雅竹）1130520

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