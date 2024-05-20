出席520大典 盧秀燕：應給新政府時間、空間、祝福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市長盧秀燕今天上午出席第16任總統副總統就職典禮。她表示，基於尊重及禮貌，4年前也曾參加前總統蔡英文就職典禮，她呼籲，應給新政府多一點時間、空間、祝福，不必太早評論。

盧秀燕今天上午向台中市議會告假，北上參加520總統就職典禮，下午立即趕回台中市議會列席備詢；藍綠市議員都肯定她出席就職典禮，代表台中市民給予祝福，希望中央與地方關係更好一點。

民進黨市議員張芬郁表示，盧秀燕出席總統就職典禮，外界給予掌聲，希望未來中央地方一起努力，盧秀燕別再說「中央卡地方」、「不給地方一毛錢」；盧秀燕則說：「我是台中市長，站在台中立場替市民說話」。

民進黨市議員陳雅惠質詢，盧秀燕出席總統就職典禮，日後是否銜接2028總統選戰；盧秀燕笑答，基於禮貌、尊重出席典禮，雖有很多人做政治解讀，4年前她也參加前總統蔡英文就職典禮，與人為善是她從政以來的態度。

國民黨市議員陳政顯則認為，盧秀燕出席總統就職典禮，不須過度解讀，她就是代表台中市民給予祝福。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧秀燕則說，總統賴清德剛就任，新手上路，應給新政府多一點時間、空間、祝福，不必太早評論；她也透露此次向市議會總質詢請假，不是每個市議員都樂見她去參加，她很感謝給予支持的市議員。

她說，今天有主動上前向新任行政院長卓榮泰致意，因2人過去就認識，除了向他恭喜也跟他致歉，因本週行政院會適逢市議會總質詢，她無法參加，不過來日方長，主要是今天她與立法院副院長江啟臣都送上了祝福。（編輯：陳仁華）1130520