往返小琉球第2主航線 鹽琉線船運中心6月試營運

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）離島觀光勝地小琉球登島人次連年破百萬，為紓緩現有東琉線船運站人流與交通，屏東縣政府興建鹽琉線船運服務中心，提升小琉球第2條主航線遊客服務，預計6月中旬試營運。

屏東縣政府交通旅遊處告訴中央社記者，民國111年東琉與鹽琉線全年載客量256萬人次，112年達289萬人次。縣府在距東港6分鐘車程外的新園鄉鹽埔漁港泊區興建鹽琉線船運服務中心，打造第2條主航線，舒緩現有東港泊區東琉線船運站人流和壅塞交通。

交旅處表示，近年屏東往返小琉球航通運輸，以東琉線船運站為主，為提升旅客服務品質，縣府花費新台幣1.5億多元興建琉球鄉大福漁港琉球新旅運服務中心，並在111年啟用；並獲交通部航港局補助投入新台幣4億多元打造鹽琉線船運服務中心。

交旅處說，工程已進入收尾階段，今天航港局進行工程最後訪視，委外營運團隊預訂6月中旬試營運，可望在暑假旅遊旺季開始時正式營運。

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鹽琉線船運服務中心主體為3層樓建築，1樓是主要候船空間、便利商店及服務諮詢站，2樓是紀念品、輕食區、展示區及辦公空間，3樓為觀景平台，可遠眺東港華僑市場、琉球鄉及林園工業區等景色。候船室周邊有海洋廣場、觀海區和停車場，可紓解交通船擁擠及停車需求。

鹽琉線船運服務中心距離高雄林園車程約12分鐘、屏東市車程40分鐘，目前已有航商載客運行，大福航運從鹽埔到小琉球（大福港）每天來回6航次，聯營處從鹽埔到小琉球（白沙港）每天來回1航次，遊客量逐年成長。（編輯：孫承武）1130531