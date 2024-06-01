京華城爭議 柯文哲：到底還有什麼問題可以列出來

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧昨天說，將邀請前市長柯文哲到場說明。柯文哲回應，應該把所有會議紀錄、調查資料都上網公開，「到底還有什麼問題可以列出來，我們可以回答」。

柯文哲今天到高雄參加前高雄市議員吳益政攝影個展，媒體聯訪時他回應京華城相關爭議。

柯文哲說，自己的態度從頭到尾都一樣，「我們是要做事不是作秀，應把所有會議紀錄、錄音檔，甚至至今多次的調查等資料全都上網公開，在這個情形之下到底還有什麼問題，可以列出來，我們可以回答」。

記者追問柯文哲是否會出席北市議會調查小組會議，他再次重申，「我們還是要做事、不是要作秀」，對台北市公務員有信心，「我相信制度，不是相信我自己」。

柯文哲強調，京華城審議經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會，以及3個專案小組；他看過當時專案小組的名單，「我對台北市都發局那些跟我共事8年的官員有信心，沒問題」。

游淑慧昨天透過文字指出，將邀前市長柯文哲訪談，並提供專案調查小組在6月召開4次開會時間供柯文哲選擇，若柯的行程繁多，難以配合，會通知建議柯文哲提供可出席時間，再與議會調查小組成員時間媒合。（編輯：黃世雅）1130601