台南社大辦龍崎地質公園論壇 盼促公私協力平台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南社區大學等單位今天舉辦「龍崎地質公園周邊里山發展潛力與調查成果論壇」，分享觀察紀錄及研究成果，並邀請各界對話，盼促成公私協力合作平台，讓龍崎地質公園永續經營。

台南社區大學環境小組研究員陳泰豪發表龍崎區牛埔里附近地區友善農耕與生態系統關聯研究，他在田調後發現，當地123戶住戶大部分靠自種蔬果自給自足，幾乎不使用農藥，農耕中將生長多餘的果樹以及竹子砍伐後丟置在農田周邊，時間久後形成腐木、爛竹，吸引白蟻進駐。

陳泰豪表示，白蟻又吸引穿山甲到農田周邊覓食，形成生態鏈，在農田周邊就可觀察到大量穿山甲覓食洞，而調查結果發現哺乳類野生動物共6科8種，其中包含中華穿山甲、台灣水鹿等保育類。

陳泰豪指出，在調查過程中，自動相機拍到許多遊蕩犬隻，遊蕩犬族群活動範圍與其他野生動物重疊，112年底在牛埔社區曾陸續發現3隻遭犬隻咬死的穿山甲，如未能改善或施行結紮，未來在淺山環境中將成為野生動物生存威脅，呼籲政府與社區應攜手研商對策。

台南社區大學環境小組政策研究室主任陳毓雯提出倡議指出，龍崎地質公園可以由公部門與民間共同協力建立高品質、易申請自然保護區導覽，導覽路線延伸至社區深度旅遊，同時促進社區農產和手工藝品營銷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龍崎台南社區大學環境小組資深研究員晁瑞光表示，地質公園及自然保留區地形地貌每年看起來好像大致一樣，但仔細觀察紀錄可發現細微且持續發生變化，然而此區域欠缺完整研究，許多斷層泥或地表變動無法解釋，未來期待學界有更多資源投入。

台南社區大學指出，論壇中邀請相關單位代表共同研商，未來如何支持龍崎地質公園與周邊社區永續經營，初步共識應成立公私協力合作平台，讓地質公園成為帶動地方發展火車頭。（編輯：黃世雅）1130602