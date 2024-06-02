中陽集團攜手同濟會 邀偏鄉200童暢遊異想新樂園

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）中陽集團今天攜手國際同濟會台灣總會、財團法人台灣同濟兒童基金會，邀請來自中彰投200名偏鄉及弱勢家庭學童暢玩台中市異想新樂園，為小朋友圓夢體驗樂園遊樂設施。

國際同濟會台灣總會發起「兒童圓夢」計畫已邁入第11年，今年更結合第17屆傳書香活動及異想新樂園一日遊行程，讓參與的學童除感受學習的多樣與豐富性外，同時兼具知識性探索與動態性的體驗。民進黨立法委員何欣純、台中市社會局專門委員吳文楦也到場共襄盛舉。

200名學童在中陽建設及大買家志工的帶領下暢玩熱門遊樂設施，異想新樂園更特別安排吉祥物跟學童互動拍照，讓小朋友們驚喜連連。活動尾聲，每個孩子都獲得一份專屬於自己的「幸福大禮包」，讓他們帶著快樂的心情回家。

中陽集團董事長張博鈞表示，異想新樂園是一個帶給許多大小朋友開心、充滿幸福與歡笑的地方。未來集團也會持續推動公益回饋，同時將環境保育與永續理念，融入公益實踐當中。

國際同濟會台灣總會台中區區主席蔡圳堅說，同濟會熱心公益關懷偏鄉弱勢兒童，並在社會發揮正能量，未來也會持續推動公益活動，繼續照顧兒童、服務社區；他也期許，未來這群孩子長大後，有能力也能夠幫助更多人，回饋社會。

此外，長期捐助物資給弱勢團體的茂昌牧場，這次也捐贈2000顆雞蛋給參與活動的學童，讓他們可以吃得營養健康。（編輯：李淑華）1130602