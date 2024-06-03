高雄義享天地停車場塞爆惹民怨 市府與業者提解方

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄義享天地停車場出入口，昨晚大塞車，道路車流也受影響，有民眾受困停車場近1小時，上網抱怨。高市府與業者今天進行會勘檢討，願意共同解決及改善問題。

高雄義享天地停車場昨天大塞車，不少民眾堵在出口無法順利離去，氣到上網負評，痛批動線安排不佳。高雄義享天地今天回應表示，昨晚因雨勢影響，周邊道路車流量高，以致停車場出車速度較慢而造成回堵。

高雄市交通局發布新聞稿指出，針對義享天地昨天離場車輛久候問題，市府交通局、警察局與業者今天進行會勘檢討，發現是排隊入場車流阻滯出場車輛，加上內部動線不順所致。交通局與業者皆願意共同解決並改善問題。

交通局指出，龍德新路沿線有多家知名商場，包括義享天地及好市多，生活機能便利，吸引民眾假日開車前往，易湧現車潮。為改善交通，義享天地於會勘後也提出多項疏導措施，允諾包括優化停車場內部動線、落實停車場滿場導引、加派義交於周邊路口加強淨空疏導等。

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交通局表示，假日商場周邊路口號誌已採尖峰時段秒數運作，也與轄區警義交共同協助維持交通順暢，此次車潮湧現，經會勘後，發現昨天車流湧入賣場，下午1時義享天地停車場即已滿場，導致排隊進場車輛與離場車輛交織，出場久候。

業者允諾檢討並改進，義享天地假日將加派人員於各管制點，並彈性調整停車收費閘門，以提升商場周邊道路車流紓解效率，改善停車場出入口壅塞問題。交通局也呼籲市民可搭乘輕軌至新上國小站，步行5分鐘即可抵達商場。（編輯：李淑華）1130603