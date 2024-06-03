逾16層大樓公安申報 竹市府：96棟未完成將稽查

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市「晴空匯」火警造成2名消防員殉職，新竹市議員今天要求對大樓全面體檢。新竹市都市發展處表示，逾16層大樓有96棟大樓尚未完成建築公安申報，6日起展開聯合稽查。

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天在新竹市議會第11屆第3次定期會質詢指出，新竹市有逾百棟高層大樓，消防救災有極限，這些高層大樓應著重防災、減災、自救等預防設計。

蔡惠婷表示，以「晴空匯」為例，大樓的防火、防煙區域劃分疑似未做好，電纜線的貫穿孔也疑似沒有做好防火填塞，當天火警濃煙不斷從梯間變電箱冒出，她主張市府應針對樓層超過11樓的大樓，使用執照應加嚴核發，未來針對高層大樓還要實地勘察，不再只是書面審查。

民進黨新竹市議員楊玲宜也在質詢時提問，新竹市樓層16樓以上集合住宅有幾棟，未完成安檢申報有多少、何時開始稽查，另外還有「晴空匯」是否完成公共安全檢查申報。

新竹市都發處長翁義芳答詢指出，新竹市樓層16樓以上集合住宅目前列管262棟，經清查有96棟未依規在期限內完成建築公共安全申報，6日起將會同消防局並聘請建築師展開聯合稽查。

翁義芳說，屆時將以1天檢查2棟的進度，預計48工作天完成檢查，若有缺失將要求立即改善，若未符合建築物公共安全檢查簽證及申報規定，將裁罰新台幣6至30萬元罰鍰。

關於「晴空匯」安檢申報部分，翁義芳指出，此社區原本申報今年4月檢查，但因故延到6月，未來會一併檢查防火區劃及防火填塞是否落實。

翁義芳表示，有關「晴空匯」案，檢調已介入調查，若查出當初防火區劃有問題，設計施工以及實際簽證的單位都需負刑事責任。

依內政部規定，16樓以上集合住宅每2年要公安申報，8樓至15樓每3年要申報。檢查項目，包括公共設施的直通樓梯、安全梯、避難層出入口、升降設備、避雷針設備、緊急發電機等6項。（編輯：戴光育）1130603