三貂嶺生態隧道旅遊 新北籲取道猴硐、牡丹車站

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市觀旅局今天表示，三貂嶺火車站並無對外通道通往瀑布、步道、隧道各景點，建議遊客從雙溪區牡丹火車站或瑞芳區猴硐火車站前往知名景點的三貂嶺生態友善隧道。

步道達人網紅Tony去年行經台鐵平溪支線三貂嶺鐵路橋維修便道遭檢舉，今年5月被交通部鐵道局裁處新台幣1萬元。他昨天拍攝影片喊冤，認為鐵道車站與交通環境不佳，對於前往車站周邊景點的旅人不友善，才會陷人於罪。

瑞芳區公所主任秘書李觀宏今天接受中央社記者電訪表示，三貂嶺火車站為全台唯一沒有公路可抵達的台鐵車站，與鄰近的公路隔著基隆河相望。

李觀宏指出，三貂嶺車站於1922年建造啟用時的背景是運煤專用鐵路，當時沿平溪線鐵路旁設有公眾步道通行，但1958年鐵路法實施後，限定為鐵路用地，造成現在民眾有實際通行需求卻有違反鐵路法之虞。

新北市觀旅局表示，三貂嶺火車站周邊有多處風景點，包括三貂嶺瀑布群、三貂嶺友善生態隧道（舊三貂嶺隧道）、幼坑瀑布（九層瀑布）等。

其中，新北市府於2022年重修舊的三貂嶺隧道，取名「三貂嶺生態友善隧道」，有些人會搭火車從三貂嶺火車站前往。觀旅局指出，這條路線無法前往，建議遊客可於牡丹火車站、猴硐火車站前往，當地也有共享單車可租借。

觀旅局表示，網紅Tony遭罰，主要與從三貂嶺火車站前往周邊景點有關。建議應避開從三貂嶺火車站前往，若要攀登三貂嶺瀑布群，可取道大華火車站附近的桃花源渡假村（新寮瀑布及野人谷）登山口，或瑞平公路靜安路三段新寮里登山口前往。

若要前往幼坑瀑布，觀旅局建議遊客從大華車站「粗坑2號」民宅登山口前往，避開三貂嶺車站，以免觸犯鐵路法。（編輯：戴光育）1130604