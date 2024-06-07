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行人走平溪鐵道挨罰 立委提案修鐵路法

2024/6/7 14:28（6/7 15:25 更新）
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步道達人網紅2023年3月在新北市平溪鐵道旅行時，行經台鐵三爪子合成鋼梁橋鐵軌旁的維修便道，遭交通部鐵道局依法重罰。鐵道鋼橋便道是碩仁里社區居民長久以來前往三貂嶺火車站的唯一路徑。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年6月4日
步道達人網紅2023年3月在新北市平溪鐵道旅行時，行經台鐵三爪子合成鋼梁橋鐵軌旁的維修便道，遭交通部鐵道局依法重罰。鐵道鋼橋便道是碩仁里社區居民長久以來前往三貂嶺火車站的唯一路徑。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年6月4日
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）網紅在三貂嶺鐵路橋遭重罰，國民黨立委廖先翔今天表示，已提案修改鐵路法，讓鐵路路線管制可因地制宜給予通行與救災彈性。

步道達人網紅Tony去年3月在新北平溪鐵道旅行，從三貂嶺火車站行經鐵路橋維修便道；今年5月遭交通部鐵道局依違反鐵路法第57條規定，裁罰新台幣1萬元。

他拍攝「台灣最奇葩的火車站」影片，指稱受罰是冤案，因附近無道路可走，除非游泳橫渡基隆河，民眾從下了火車開始，就注定走向違法之路了。

Tony昨天又拍攝影片表示，平溪線觀光鐵路的十分老街是台灣最知名的國際觀光景點，但也是台灣最多人違反「鐵路法」的景點；日本藝人三上悠亞在此被人檢舉移送法辦，但大家只當成娛樂新聞而已。

他說，很多國際觀光客在平溪鐵道上放天燈也都違法，但「明明觸犯鐵路法，遊客卻視若無睹，是法律規定如敝屣，政府卻毫無作為」，這也是鴕鳥心態，不願修改窒礙難行的法律。

Tony告訴記者，鐵路法已不合時宜，要解決平溪鐵道的問題很簡單，如影片所述，只要修法將十分老街設置為「天燈區」，鐵軌設置感應器，當火車來時，所有旅客必須離開鐵道，等火車離開後才能放天燈。

他也認為，三貂嶺鐵路橋只要裝上感應器與燈號，開放非火車通行時段給居民與乘客通行，即可解決問題。

立委廖先翔今天告訴中央社記者，他5月1日與國民黨立委林沛祥等18人，提案修改鐵路法條第57條，對路線、橋梁設置與地方民眾及救災通行，應因地制宜給予彈性。

廖先翔說，草案增加條文，若鐵路路線、橋梁為當地居民通行的必經通路，且無公有道路替代，應解除鐵路法57條第二項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」之限制；但仍需由主管機關另訂辦法規範。

草案條文中，也因應因鐵路路線設置，導致既成道路無法通行而影響救災時效之情況，賦予主管機關應滿足跨越鐵路路線之救災通行需求之義務。（編輯：張銘坤）1130607

#Tony
#廖先翔
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