網紅遊三貂嶺站走鐵路橋挨罰喊冤 新北擬設便橋

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）網紅Tony從三貂嶺火車站下車後步行鐵路橋便道遭檢舉挨罰1萬元，他拍影片喊冤，稱附近無道路可走。台鐵北區營運處表示，將由台鐵提供土地、新北市府興建行人便橋，以利通行。

步道達人網紅Tony昨日拍攝影片指稱，三貂嶺火車站是台灣最奇葩的車站，「你一下火車就走向違法之路」。

影片中，他表示，去年3月29日在新北平溪鐵道旅行，他從三貂嶺火車站前往碩仁里停車場，行經台鐵三爪子合成鋼梁橋走鐵軌旁維修便道，今年5月遭交通部鐵道局依違反鐵路法第57條規定，裁罰新台幣1萬元。

Tony說，這是「冤案」，因為遊客或居民從三貂嶺火車站下車後，無道路可走，除非游泳橫渡基隆河，否則無論是前往三貂嶺瀑布或是碩仁社區、幼坑瀑布，都將會因觸法受重罰。

影片中，當地居民表示，長久以來要搭乘火車，勢必經過鐵路橋便道，這樣的處罰不合理，也讓居民擔心成為下個對象。

影片曝光後，引起網友熱議，認為國家法律不合理，若持續不改善，只會引起更多的抱怨，沒有合法的道路通行，有礙發展三貂嶺地區觀光。

對此，瑞芳當地民眾今天告訴中央社記者，三貂嶺火車站是1922年啟用，周遭仍有居民使用。但鐵路法是1958年才公告實施，網紅行走鐵路橋受罰凸顯交通需求與法令抵觸的窘境。

居民說，如果無法合法搭乘火車，乾脆廢除三貂嶺火車站。為了安全，當然不能在鐵軌逗留，但此案比較特殊，建議以勸導代替處罰。

瑞芳區公所指出，新北市政府今年3月舉行行動治理座談時，里長等就曾反映相關問題，並爭取增設行人便道保障安全。

區公所表示，為解決當地居民基本通行需求，考量平溪線為觀光路線，發車頻率為半小時至1小時1班，列車車速較慢且進站時都會鳴笛警示；在行人便橋興建前，區公所行文建議交通部鐵道局先於三瓜子橋兩側設置時相管制號誌以供民眾通行，作為權宜之計以維護行人安全。

台鐵北區營運處下午接受中央社記者採訪指出，3月21日國民黨立委廖先翔邀經濟部水利署、鐵路警察局、新北市府、瑞芳區公所會勘達成共識，由台鐵提供土地、水利署配合、新北市府新設計1座行人便橋，以利民眾通行。

鐵路警察局台北分局指出，鐵路橋便道屬於鐵路範圍，且兩端都有告示，行走涉違反鐵路法第57條規定，若違規會移請交通部鐵道局依權責裁處。

新北市交通局表示，新的行人便橋案仍在研議，後續會召開跨局處會議討論。（編輯：戴光育）1130604