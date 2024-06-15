跨鐵軌攀三貂嶺瀑布群違法？新北盼交通部研議修法

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）從台鐵平溪線三貂嶺車站跨鐵軌前往瀑布群，有違反鐵路法之虞。新北市瑞芳區公所今天說，盼由交通部召集開會，研議修改鐵路法提出解決方案。

「新北市觀光旅遊網」推薦三貂嶺瀑布群步道冒險，猶如闖進世外桃源的森林秘境，並介紹三貂嶺古道屬於淡蘭古道中路，介於三貂嶺和大華火車站間，交通方便適合健行。

市府觀旅局文章還建議，因沒有公路抵達，推薦從三貂嶺車站開始，沿著車站小徑，前往已廢校的碩仁國小下方登山口，沿途觀賞基隆河支流的摩天瀑布、枇杷洞瀑布及中坑溪的合谷瀑布。

「三貂嶺瀑布步道」是熱門觀光路徑，文章還建議，搭火車到三貂嶺祕境，慢慢體驗曾經是煤礦重鎮，充滿驚奇美景的旅程。但觀旅局建議的路徑，需穿越平溪線鐵軌，近日三貂嶺車站「最奇葩車站」熱議話題，讓山友擔心違法。

步道達人網紅Tony告訴中央社記者，前往三貂嶺瀑布群是一條縱走路線，從三貂嶺車站進，從大華車站出。依鐵路法規定，在無火車時可安全性穿越；但山友仍擔心，政府有責任清楚說明是否違法。

Tony說，如果不能跨越鐵道從碩仁國小登山口進入，那麼就不會有人想造訪三貂嶺瀑布群了。對此，觀光旅遊局說，市府交通局與交通部正溝通，台灣鐵路公司也會研商。

不過，國營台灣鐵路公司、瑞芳區公所今天都告訴記者，因討論範圍均為鐵道範圍，是否違法應要問交通部鐵道局解釋法令。

瑞芳區公所說，為減輕觀光衝擊並解決當地居民基本通行需求，已行文建議台鐵公司於基隆河鐵道橋兩側，設置時相管制號誌供民眾通行，作為交通需求權宜之計。

區公所主任秘書李觀宏表示，另外，跨河聯外道路橋梁，由市府交通局與中央評估可行性及效益。長遠之計仍以交通部召集，修改鐵路法提出解決方案。（編輯：李錫璋）1130615