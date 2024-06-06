花蓮重慶市場減塑示範 自備購物袋可獲現金抵用券

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮縣環保局選定花蓮市重慶市場作環保減塑示範市場，即日起至11月底，自備環保袋或容器購物，可獲價值新台幣20元現金抵用券及小禮物，每月還可抽500元現金抵用券。

重慶市場自治會主委陳愛玲說，約有8成5以上攤商響應，有些業者甚至加碼減5元、商品增量等優惠，鼓勵消費者自備環保袋或容器。

陳愛玲說，市場販售生鮮類商品占多數，近年也向攤商宣導，主動詢問客人是否有自備容器或購物袋，或盡量將同類商品集中一袋，減少垃圾量。

花蓮縣環保局指出，即日起至11月底止，民眾自備環保容器到重慶市場採買，就可兌換20元現金抵用券及小禮物，掃描攤位上的QR Code且完成指定任務，就有機會抽500元現金抵用券，每月抽出10名幸運兒。

減塑活動承辦人員林麗櫻表示，塑膠垃圾耐久不壞，導致環境面臨污染問題，希望透過塑膠袋減量活動，呼籲民眾養成攜帶環保容器的習慣。

重慶市場前也設有「袋袋愛分享」箱，民眾可以把多出的環保袋捐出，提供給需要的民眾使用。（編輯：黃世雅）1130606