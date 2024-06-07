受氣候影響 彰化葡萄產量少近2成

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（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化縣農業處指出，受氣候影響，今年彰化葡萄產量較去年少1至2成，但品質不減，由今天登場的葡萄評鑑競賽即可觀察到品質比往年更佳。

彰化縣政府與大村鄉農會今天上午舉行113年度彰化縣優質葡萄果品評鑑競賽，75組果農參加，由農業部台中區農業改良場領軍的評審團隊，依據葡萄外觀、穗重、粒重、脫粒、著色、糖度酸度、風味等項目評分。

擔任評審的台中區農改場副研究員葉文彬接受媒體聯訪時表示，今年1到3月葡萄開花著果期較乾旱，著果完整，控制每個果穗在400到500公克；果粒轉色期剛好有下雨，果粒都達12公克以上，糖度都有18度，酸度落在0.4至0.7%，甜中帶酸又Q彈。

彰化縣政府農業處指出，彰化縣葡萄收穫面積約1200公頃，占全台收穫面積53%，為全台之冠，其中彰化巨峰葡萄栽培面積約1106公頃。彰化葡萄產量2萬8700公噸，占全台產量46%。

農業處表示，受氣候影響，今年彰化縣葡萄產量較去年減少1至2成，產量雖比往年下降，但農民提高種植技術、用心栽培管理，品質不減反增。

大村鄉農會中午公布評鑑得獎名單，由大村鄉賴錤賢榮獲冠軍，亞軍為埔心鄉楊張招治、大村鄉賴信福，季軍為大村鄉黃家麒、埔心鄉胡林旭、埔心鄉黃聖祐。（編輯：謝雅竹）1130607