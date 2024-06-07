澎湖縣議會譴責陳光復 縣府：絕無藐視議會

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣政府與議會關係緊張，議會今天聲明指出，縣長陳光復指責議會程序委員會運作與決議，干預議會職權，公開譴責；澎湖縣政府則表示，陳光復絕無藐視議會，只希望議案有討論空間。

澎湖縣政府告訴中央社記者，昨天民進黨議員蔡清續質詢時，陳光復認為議會不能在程序委員會就退回縣府所提湖西鄉健保費補助、青年住宅和第三漁港招商等案，應該提交至大會時討論，才符合民主政治真諦，絕無藐視議會意思，只希望所提議案有討論空間。

澎湖縣議會議長陳毓仁今天在開議前，當場公開聲明指出，縣長是行政機關首長，無論是依民主政治精神，或者依地方制度法，議會都不是澎湖縣政府的下屬機關，議員也不是縣長的橡皮圖章或下屬。

陳毓仁表示，議會以何種形式監督、審查、退回、或者通過或不通過縣府提送案件，是屬議會的法定職權，也是民主政治運作中，人民透過議會監督政府的重要環節，縣長不能以任何形式干預議會的運作。

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聲明指出，6日上午，陳光復在答詢議員蔡清續質詢時，就議會召開程序委員會如何退回縣府提送的案件，「說三道四，指手畫腳」，指責議會程序委員會的運作及決議，這是公然干預議會職權，嚴重逾越了行政權與立法權的分際，大開民主倒車。

聲明指出，陳光復在議會議論及批評議會程序委員會的言行，屬藐視議會行為，陳毓仁以議長的身分，代表議會全體議員，公開聲明譴責及糾正，期望陳光復今後謹守本分，尊重議會。（編輯：謝雅竹）1130607