新上國小推動討人厭蔬菜翻身計畫 學生愛上茄子青椒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市新上國小推動「討人厭蔬菜翻身計畫」，三年級學生在教室外花台種起青椒、茄子、苦瓜、秋葵與小黃瓜等不少人不愛吃的蔬菜。校方表示，種植成果豐收也讓學生愛上這些蔬菜。

新上國小今天發布新聞稿指出，不少大人、小孩說到最討厭的蔬菜，都會想到茄子、青椒或苦瓜、紅蘿蔔等，學校推動「討人厭蔬菜翻身計畫」後，不少學生愛上這些蔬菜。

新上國小長期推動食農教育，由老師帶領各班教室小農種植各式蔬果，這學期三年級種植了玉米、玉米筍、九層塔、蔥蒜及各種葉菜類，前陣子又種下了青椒、茄子、秋葵及小黃瓜。

校方表示，種植期間許多孩子看到茄子或青椒慢慢開花結果，都覺得花朵及果實顏色很漂亮，但一說到要吃這些蔬菜卻說「老師，我不敢吃茄子，軟軟的好噁心」、「那個青椒的味道好難聞」、「我跟我媽媽都不敢吃茄子」等。

健康課老師、學務主任李慧美利用健康課帶著學生先了解這些討人厭蔬菜的真面目，並分析蔬菜的營養成分。李慧美說，她在課堂上帶著全班料理，讓學生自己採收、清洗，且每個人都當主廚，輪流拿刀切片並川燙，最後也嘗試品嘗這些「討人厭蔬菜」。

李慧美說，不少學生嘗試後覺得其實也沒那麼難吃，更有不少學生要再吃第2輪或第3輪。雖然還是有極少數學生品嘗後仍然不敢再嘗試，但喜愛吃的人數卻上升了不少。

學生劉子芸說，自己種的茄子很甜美，想再多吃一點；學生李韋銘也說，軟軟的茄子一點都不噁心；學生李侑威更說，「我在家有料理麻辣茄子。」

李慧美說，自己負責營養午餐行政業務，希望每名師生都能吃得健康與安全，茄子與青椒因味道獨特，極少甚至不曾出現在國小營養午餐菜色中，她覺得很可惜。因此利用課程帶著孩子一起從種植到料理，而且不斷鼓勵學生嘗試。

新上國小校長王彥嵓表示，食農教育落實在生活上才是最真實的課程，讓學生自己種植「討人厭蔬菜」，再自己去料理品嘗，會降低學生對這些蔬菜的厭惡感，也能真正去感受每一種食物的味道，這也是食農教育的重要目的。（編輯：謝雅竹）1130611