淡海新市鎮反對公園蓋警消廳舍 新北：面積不到1/10

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（中央社記者高華謙新北11日電）淡海新市鎮居民今天抗議新北市府在原森林公七公園內興建警消共構大樓，造成交通惡化、破壞生態，要求另選址。新北警方說，大樓基地面積未達公園面積1/10，6月13日將招標。

因應新北市淡水區淡海新市鎮人口增加，附近公七公園內將增設派出所與消防分隊共構大樓，引發當地民眾不滿，組「淡海新市鎮公七公園自救會」不斷陳情；自救會今天上午再到新北市政府前舉行記者會，約50名居民到場喊出「濱海沙崙路口 不宜蓋警消」「侯市長請停手」等訴求，並遞交陳情書給新北市府警察局與消防局代表。

張姓居民說，政府預定的警消共構用地公七公園就在濱海沙崙路口旁邊，這處路口有行人、汽機車、公車與2條輕軌線交會，在紅燈情況下沒有多餘空間能讓消防車等大型救援車輛經過；且救援車輛須在輕軌交會路口迴轉或左轉才能抵達新市鎮，可能有延誤黃金救援時間、輕軌緊急煞車疑慮，加上淡江大橋即將通車，將加劇塞車問題。

另一名居民說，公七公園不同於一般的人造公園，是保有原始生態的樹林，是新市鎮的肺與寶貝；更何況新市鎮發展計畫行之有年，經歷多次都市計畫變更，相關單位都沒納入警消機構，是否有行政疏失，如有疏失，不應由淡海新市鎮的居民來承擔。

自救會會長林彥廷並提出3點訴求，包括應停止公七共構案招標作業，虛心採納民眾意見，重新選址；選好地點後，務必辦理「環境評估」，並針對交通實施「實地模擬演練」；且應舉辦聽證會，邀真正熟悉生態保育與交通安全的專家學者及當地居民參與。

新北市府警察局淡水分局表示，因應淡海新市鎮重劃區人口持續增加，將有治安及救災需求，有必要在新市鎮內興建派出所及消防分隊廳舍。

淡水警分局說，淡海新市鎮屬中央重劃區，除「機關」「文中小」「停一」及「公園」用地所有權為新北市政府外，其餘土地所有權都為中央所有。唯一「機關」用地已用於興建淡水區公所，新市鎮除公七公園以外已無其他市有土地，可供作為新建警消廳舍用地。

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淡水警分局表示，本案歷經內政部都市設計審議委員會多次審議，警局都是依都審會意見辦理，盡可能保留公園大部分面積以維持其功能性，因此將廳舍基地位置往公園東南方向移動、採合棟設計、基地面積不超過3000平方公尺，未達公園面積1/10，已於民國112年4月19日經內政部同意核定。

淡水警分局說，本工程112年10月24日、11月7日及113年2月6日、2月22日辦理4次開標，都沒有廠商投標，警局於4月23日簽准增加預算，正辦理招標文件簽核，預計6月13日公開招標。（編輯：李錫璋）1130611