林國春宣布角逐新北市長初選 曝侯友宜鼓勵繼續衝

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（中央社記者高華謙新北11日電）國民黨新北市議員林國春今天證實，將投入國民黨新北市長初選。他說，已向新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫表達參與初選意願，侯友宜有鼓勵他「拚下去、繼續衝」。

現年56歲的林國春是板橋區5連霸議員，擁有美國柏明罕大學犯罪學碩士學位，曾擔任台北縣警察局刑警大隊組長等職務；他自2016年起連3屆挑戰板橋西區立委，皆敗給民進黨對手張宏陸，不過他身兼新北市退休警察人員協會理事長，輔選有功，具一定基層實力。

藍營地方人士認為，新北市是全國最大票倉，也是各政黨2026年縣市長選舉兵家必爭之地。對於已在新北連續執政多年的藍營而言，更有不能輸掉的壓力，目前除了台北市副市長李四川被視為是藍營強將，新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷等人也被外界點名。

據了解，林國春是在新北市議會國民黨團總質詢會前會上表示想參與黨內初選，有藍營議員認為有點意外，但因為林國春與大家互動良好，因此多給予鼓勵與支持。

林國春今天告訴中央社記者，他正積極布局參加國民黨新北市長初選，因為他在新北服務31年、當過15年公務員，對公務體系相當熟悉；既然是初選，大家都有機會，也都可以大方表示爭取初選、不要扭扭捏捏，老中青3代表現能力、公平競爭都是好事。

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至於是否會堅持參選到底。林國春說，「選舉就是這樣子，如果協調好當然就不要再初選，如果真的沒辦法協調好，當然就有初選機制，至少我有表示意見」，且雖然他選立委失利，但進步1.5萬票，成長空間很大，代表他服務熱忱受選民肯定。

林國春透露，他已向侯友宜與朱立倫表示會參加黨內初選，侯友宜當下反應是「賀！拚下去，繼續衝」，朱立倫則以點頭表示知道了。（編輯：林恕暉）1130611