基隆市升格議題 新北府會：尊重民意的趨向

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（中央社記者王鴻國新北9日電）針對基隆市過半市民支持爭取升格直轄市的議題，新北市長侯友宜表示，尊重民意趨向，中央國土規劃應讓基隆人有更好生活環境；新北市議會議長蔣根煌表示，主權在民，民意為上，基隆市如何合併升格應尊重所有選民的決定。

新北市議長盃第14屆龍舟錦標賽今天在二重疏洪道微風運河廣場舉辦開幕典禮，侯友宜接受媒體聯訪時針對基隆市民調有54.9%市民支持升格為直轄市議題表示，北北基桃是共同生活圈，不應該遺忘任何人，基隆人應該享有同等福利權利。

媒體詢及侯友宜對北北基、北基、新北基合併或基隆和鄰近新北7區合併升格等升格方式意見，他表示，最重要是要尊重民意的趨向，中央在國土規劃上，要以共同生活圈方向作思考，以讓基隆人有更好生活環境。

蔣根煌接受中央社記者訪問時表示，議會是民意機關，自然是要尊重主權在民，民意為上的精神。

蔣根煌表示，他支持基隆升格，但因基隆本身的人口數無法達到升格的標準，因此，不論是和北市或新北以任何方式合併升格，都需經過民意的支持，大家都應尊重所有選民的決定。（編輯：張銘坤）1130609