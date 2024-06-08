坪林包種茶特等獎最年輕得主蔡智霖 砥礪自己進步

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）新北市政府農業局今天在坪林區舉行包種茶頒獎，今年特等獎由27歲蔡智霖獲得，是評鑑開辦以來最年輕得主。農業局同時舉辦封茶活動，將茶葉及祈願箋條裝進茶罐，象徵祝福。

農業局發布新聞稿指出，封茶是把當下心情及對未來的希望，透過茶葉及祈願箋條，裝進茶罐，等到數年後再開封。茶葉會經過時間、地點、不同的氣候而轉化，藉此品嚐不同風味的茶。

特等獎得主蔡智霖表示，他返鄉製茶已有5年，是家中第四代茶農，與父親蔡瑞陽共同經營茶園，茶品包裝與LOGO則由母親劉馨茹設計，希望建立自有品牌。

蔡智霖接受中央社記者電訪時表示，他接下來會持續參加比賽，透過比賽進而學習寶貴經驗，並累積自己製茶技術。

他說，「失敗不是真的失敗，失敗只是讓自己離成功更近」，這是他的座右銘，也藉此砥礪自己進步。

市長侯友宜表示，坪林區茶葉栽培面積達488.49公頃，是百萬冠軍茶故鄉，今年春季製茶天候佳，更透過茶師製茶技術，讓包種茶呈現清香、茶湯甘醇的口感。（編輯：林恕暉）1130608