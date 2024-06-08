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阿原創生基地新北石門開幕 提供200個就業機會

2024/6/8 18:33
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）國內知名天然草藥肥皂品牌，以新台幣6億元在石門區興建地方創生基地。經濟發展局今天表示，「招商一條龍」協助業者加速審查水土保持及山坡地，基地將提供200個就業機會。

市長侯友宜下午受邀前往石門區為地方創生基地開幕致詞時表示，石門區擁有豐沛觀光資源與再生能源潛力；感謝創辦人江榮原的努力，及對企業永續的堅持。

他說，此次「阿原肥皂」的石門新廠參考草藥農場營運模式，邀請當地社區發展協會及小農、青農，共同發展地方創生，推廣地方深度旅遊。

經發局長何怡明透過新聞稿表示，推動「招商一條龍」服務，協助國內外企業解決各項投資障礙、加速行政審查程序。此次協助「阿原」順利取得建築執照、追蹤進度、取得使用執照。

經發局說，江榮原自民國96年起，在金山區闢建草藥農場，採用自然農法耕作，讓土地得以休養生息，同時推動社區總體營造。

江榮原這次在石門地區投資6億元，興建創生基地，經發局說，開幕後，預計為石門地區提供200個就業機會，期望能吸引人才回鄉、促進地方發展。

江榮原表示，創生基地是以綠建築規劃，可降低污染與碳排放。公司建立ESG（環境保護、社會責任、公司治理）等量化數據，除公司獲利也要對員工、環境、社區都共好，兼顧環境永續與地方特色產業。（編輯：方沛清）1130608

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