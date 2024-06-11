竹縣3人創新價值帶動產業有成 獲選百大青農

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣府今天表示，青農曾晧真、劉興檀、余振華獲選農業部百大青農，3人創新農業價值並帶動產業發展，後續會持續協助青農，盼吸引更多青年返鄉從農，活化農村人力。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府補助新竹縣農會辦理青年農民輔導計畫，藉由多元化教育訓練及講習課程提升青年農民栽培技術、財務管理及包裝行銷等能力，今年還有3名青農獲選全國百大青農，表現亮眼。

其中，湖口鄉青農曾晧真放棄科技研究院高薪工作返鄉務農，曾晧真表示，期盼農場種植的蔬菜，都能讓人吃得安心有保障，因此將農場命名「立安有機農場」，後續也加入竹縣府國中小學營養午餐有機蔬菜供應計畫，讓學生吃得到在地產銷有機蔬菜，也讓農場經營步上正軌。

關西鎮青農劉興檀返鄉接手父親劉文禎所創辦的仙草加工廠，劉興檀說，對於仙草的栽種、加工到行銷都是親力親為，同時也研修食品安全的課程，考取鍋爐操作證照，負責操作熬煮仙草的設備，透過多方的輔導與協助下，提升產業競爭力。

寶山鄉青農余振華表示，離開科技業返鄉經營農產，接手父親余宗禧的橄欖產業，並配合政府推動食農教育政策，打造草地餐桌、橄欖採收親子體驗、蜜漬橄欖自己動手做等橄欖產業活動，其中「橄欖流星雨」的創新活動，成為寶山鄉橄欖產季活動大亮點。

農業處指出，為協助青年農民穩健經營，竹縣府串聯整合青年農民與上下游農業工作者以共同成長，也期盼這3名青農未來也可協助地方農業，再次創新升級與發展。（編輯：戴光育）1130611

農業部第7屆百大青農獲選名單日前揭曉，其中新竹縣湖口鄉青農曾晧真（左）放棄高薪工作返鄉務農，提升蔬菜種植品質，後續也加入竹縣府國中小學營養午餐有機蔬菜供應計畫，獲選百大青農。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年6月11日