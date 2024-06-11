馬祖北竿中小學畢業生完成鐵人3項 龜島領證書

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（中央社記者潘欣彤連江11日電）連江縣立中山國民中學與塘岐國小各11名畢業生今天挑戰鐵人3項，並由校長在馬祖北竿鄉芹壁村無人島龜島上頒發完成證書。這是北竿延續18年的傳統，家長認為很有意義。

天公作美，海面風浪不強，畢業生們在家長、教師與學弟妹加油下展開挑戰，從中山國中操場騎自行車出發、跑到芹壁海灘後，換獨木舟前往龜島，最後在龜島礁石上從校長手中領取象徵取得畢業資格的證書。

中山國中校長蕭建福表示，這項活動2006年起舉辦，已成為北竿畢業生必經過程。馬祖4面環海，海洋教育為重要一環，畢業前鐵人3項挑戰是為學生3年海洋課程畫上句點，希望學生在過程中學習馬祖先民堅忍不拔精神，從小島跨出邁向世界第1步。

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蕭建福說，中山國中學生7年級起在教師與台灣本島專業教練指導下習得獨木舟技能，8年級學生已能掌握基本技巧，可操舟往返芹壁與龜島間；塘岐國小校長陳功德說，畢業生的獨木舟挑戰以體驗為主，由中山國中學生協助往返龜島。

「兒女國中畢業前，我大概還要來3次龜島」，有學生家長說，鐵人3項挑戰十分有意義，家長們都願意支持反映馬祖特色的運動項目路跑、騎車與獨木舟，不少開店的家長乾脆不營業，專程幫兒女加油；中山國中畢業學生說，挑戰不算難，但領到證書時還是很有成就感。（編輯：李明宗）1130611