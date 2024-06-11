新豐掩埋場釀空污 竹市議員籲減代燒垃圾促改善

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）民進黨竹市議員劉康彥今天質詢表示，竹縣新豐掩埋場頻繁火警釀異味飄至竹市，主張每天代燒竹縣垃圾量降至5噸促其改善。新竹市長高虹安指出，會與竹縣府研議並促加強垃圾減量。

會後，中央社記者向新竹縣政府詢問垃圾代燒問題，新竹縣府透過新聞資料表示，竹縣高效能垃圾熱處理設施預計可在今年底前啟動試燒作業，明年將商轉，會持續推動源頭減量及資源回收，加強垃圾破袋檢查，以減少垃圾量。

劉康彥今天在議會質詢表示，新竹縣新豐垃圾掩埋場火警頻繁，縣府在去年7月新豐掩埋場發生大火後雖提改善策略，但今年4月又發生火警，證明改善無效，新增的設備無法預防失火，更是讓消防、義消疲於奔命。

他指出，新竹市南寮、香山居民位處新豐垃圾掩埋場下風處，每逢新豐垃圾掩埋場火災，就得承受空氣異味等，實在無辜，為讓竹縣能盡快解決問題，他雖支持環保局可繼續替竹縣代燒垃圾，但代燒垃圾垃圾量的噸數需調整。

劉康彥說，竹市環保局代燒竹縣圾垃圾量應從每天100噸減為每天5噸，此部分要求高虹安要在下次縣市平台提出，若要恢復則應要等新豐掩埋場的垃圾確實減量，才可重啟增加代燒的討論。

高虹安答詢表示，會與竹縣府再研議，也請縣府加強掩埋場的管理與垃圾減量，確保竹市居民不受空污影響。

她指出，今年4月新豐垃圾掩埋場發生大火，她有透過臉書（Facebook）提醒市民空污，未來縣市雙方也會加強環保局監測空氣品質。（編輯：戴光育）1130611