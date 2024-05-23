新竹市議會考察華德福實驗學校 籲把關工程品質

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市議會今天到竹市華德福實驗學校考察新建校舍工程，有議員質疑工程品質不佳，除要求市府嚴格執行驗收標準，也建議議會應成立工程監督小組，為師生安全嚴格把關。

新竹市議會第11屆第3次定期會今天至華德福實驗學校進行市政考察，由市府報告華德福實驗學校現況與新建校舍工程進度。

國民黨新竹市議員陳慶齡向中央社記者表示，今天考察發現，新建校舍的工程質量粗糙，建築物的梁柱存在歪斜現象，他要求市府嚴格執行驗收標準，確保孩子在安全的環境中快樂成長。

民進黨新竹市議員劉康彥透過文字向中央社記者表示，他建議市議會應成立跨黨派「華德福工程監督小組」嚴格把關施工品質，給師生安全無虞的學習環境。

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時代力量新竹市議員林彥甫透過文字稿表示，華德福新建校舍工程金額為新台幣6億多元，比原契約多出1億多元，市府應嚴格把關工程材料數量及單價，並確認是否符合採購法相關規定。

竹市府發布新聞稿表示，竹市華德福實驗學校的新校舍興建工程包含國中小教室、圖書室、專科教室、活動中心、健康中心及幼兒園舍等，市府會嚴謹督促，力求工程如質、如期順利完工。（編輯：張銘坤）1130523