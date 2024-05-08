大矽谷計劃通過 議員促縣府竹科三期設世貿館

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）民進黨新竹縣議員楊昌德今天指出，行政院通過桃竹苗大矽谷計劃，竹科三期範圍內應配合設置科技世貿館等，培養人才與提升國際交流。新竹縣長楊文科表示，列參考後續研究。

新竹縣議會召開第20屆第3次定期會，楊昌德今天質詢指出，行政院通過桃竹苗大矽谷計劃，能與竹縣的竹科三期、台灣知識經濟旗艦園區等計畫可互相配合，建議縣府在竹科三期範圍內設數位學校、科技世貿館。

楊昌德表示，數位學校是現今趨勢，可為產業培養高科技人才，竹東鎮有工業研究院、鄰近科學園區，若設立科技世貿館能提升國際交流。

他指出，對於交通問題，竹縣府是否能從竹科力行路經由竹科三期直達竹東大鄉里興建1條道路，可讓民眾更便於通行，也能提升新竹交通環境。

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楊文科答詢表示，新竹縣市有許多科技廠商是高科技重鎮，確實有條件可設科技世貿展覽館，未來若竹縣設置科技世貿館，也能便於廠商參展、召開國際會議，可列為考慮。對於數位學校部分，目前新竹縣教育局已對設校相關計畫有規劃，後續再研議。

有關興建道路問題，楊文科指出，他贊同此意見，若未來成功開闢道路，將會改善竹東整體的交通環境。（編輯：戴光育）1130508