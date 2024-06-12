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中橫公路錐麓隧道東口坍方 估6/13日中午搶通

2024/6/12 11:05（6/12 11:51 更新）
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台8線中橫公路174.8公里處錐麓隧道東口12日清晨發生上邊坡坍方，雙向交通阻斷，公路局搶修人員從東、西兩端同步展開清坍作業。（公路局公路局東區養護工程分局提供）中央社記者張祈傳真 113年6月12日
台8線中橫公路174.8公里處錐麓隧道東口12日清晨發生上邊坡坍方，雙向交通阻斷，公路局搶修人員從東、西兩端同步展開清坍作業。（公路局公路局東區養護工程分局提供）中央社記者張祈傳真 113年6月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）台8線中橫公路修復工程進行中，174.8公里處錐麓隧道東口今天清晨發生上邊坡坍方，範圍約100公尺，雙向交通阻斷。公路局搶修人員從東、西兩端同步清坍，預估明天中午搶通。

中橫公路0403地震後，新增多處災點，東段大禹嶺至太魯閣口4月8日搶通，震後初期道路邊坡穩定性較低，屬落石好發期，配合修復作業採管制放行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天發布訊息表示，中橫公路台8線174.8公里處錐麓隧道東口，今天清晨發生上邊坡坍方，範圍約100公尺長、坍方土石量約3800立方公尺，雙向交通受阻。

太魯閣工務段指出，搶修人員、機械已於災害路段東、西兩端同步搶修清坍中，因上邊坡仍有間歇性落石，增加搶修困難，預估明天中午搶通。

中橫公路大禹嶺至天祥（110.1k至167.7k）路段，交通管制區間為114.6k（合歡派出所）至167.7k（天祥），不分平日、假日，於每日上午7時至下午4時30分，沿線災修工區採機動管制，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分以後禁止進入（只出不進），晚間6時30分至隔日上午7時實施夜間封閉管制。

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天祥至太魯閣口（167.7k至184.5k）路段，不分平日、假日，每日放行3個時段（上午7時至8時、中午12時至下午1時及下午4時30分至下午5時30分），下午5時30分至晚間6時30分以後禁止進入（只出不進），晚間6時30分至隔日上午7時實施夜間封閉。

用路人擬由大禹嶺至太魯閣口，務必於下午4時30分前抵達天祥，以免錯過天祥至閣口放行時段；擬由太魯閣口至大禹嶺的用路人則建議利用中午12時至下午1時的放行時段通過天祥往大禹嶺，以免碰上晚間6時30分後的夜間封閉管制。（編輯：李淑華）1130612

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