黃敏惠自曝戰勝小兒麻痺 勉畢業生樂觀面對挑戰

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市長黃敏惠今天出席志航國小畢業典禮，頒發畢業證書給罹患脊髓肌肉萎縮症的畢業生莊孟書，同時分享自己幼時曾罹患小兒麻痺後來康復的經歷，鼓勵學童樂觀面對生命挑戰。

黃敏惠今天先後出席志航國小第75屆、興安國小第35屆畢業典禮，市府各局處長也代表市長前往其他學校的畢業典禮，為即將向學習的下一階段啟航的學子送上祝福。黃敏惠在志航國小親自為罹患脊髓肌肉萎縮症的畢業生莊孟書頒發畢業證書及校長獎。

黃敏惠致詞讚許莊孟書面對生命積極而樂觀的勇氣，同時指出自己在幼時也曾罹患小兒麻痺，感謝當時父母、祖父母與外祖母的照護，並陪伴著復健，最後才能夠康復。因同樣有過不便，更能具有同理心，並了解家人陪伴的重要，期許畢業生都能以同樣堅毅、樂觀正面精神面對人生中的種種挑戰。

黃敏惠並為畢業生送上「身心健康、自我實現、追求永續」3項祝福，並分享輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳談的成功關鍵就是「做正確的事」，祝福畢業生不論將來朝向哪一項領域發展，都能忍受挫折，朝向夢想與目標前進。

黃敏惠表示，今年的畢業生在國小的求學歷程中，歷經3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的考驗，相當不易，卻也因此加快了學童線上學習、多元學習的腳步，很高興在畢業展演中，看見孩童們累積的學習成果。（編輯：李淑華）1130612