阿里山林鐵將全線通車 黃敏惠赴韓推廣觀光

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（中央社記者姜宜菁嘉義市3日電）阿里山林業鐵路預計7月全線通車，嘉義市長黃敏惠今天率團到韓國推廣觀光，也借鏡韓國成功的影視經驗，充實市府十大旗艦「影視新協力計畫」。

黃敏惠率市府團隊到韓國，展開5天4夜的交流行程，將拜會韓國旅行業協會（KATA）、韓國文化振興院營運的「CKL企業支援中心」及位於東大門設計廣場（DDP）的首爾設計基金會等單位，並攜手嘉義市城隍廟及觀光產業等各界代表，共同與韓國業者洽談國際旅遊合作。

黃敏惠表示，2023年韓國來台旅客國家人數排名第3，2024年第1季更躍升第2，韓國已成為主要國際觀光客來源市場，而嘉義市是聞名世界阿里山的入口門戶、阿里山林業鐵路的起點，阿里山林業鐵路預計於7月全線通車，此行將邀請韓國遊客來嘉搭乘林業鐵路並體驗充滿歷史及人文的城市。

此外，嘉義市近年從舊屋力、老屋卸妝、以修代租等計畫，吸引年輕一代在老屋內創造新文化風潮，開設風格特色小店，正契合韓國「MZ世代（在韓國泛指1981年至2010年之間出生）」追求自我風格的觀光旅遊消費模式。

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嘉義市府指出，首爾是MZ世代最喜歡旅遊的城市，值得嘉市推動觀光借鏡，另外首爾MZ世代占比，已突破整體人口數的35%，成為首爾的主流人口族群，正是嘉市重要的潛在觀光客源。

嘉義市府此次赴韓攜帶什家將臉譜背包等文創商品、阿里山林業鐵路柴電火車頭模型拼圖、全台唯一的花磚博物館的花磚，及嘉義名產方塊酥及阿里山高山茶等，將與韓國進行觀光旅遊、文化、宗教及美食等多面向的交流，引領韓國遊客深入瞭解嘉義市。（編輯：郭諭儒）1130603