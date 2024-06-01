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嘉市自行車道騎乘體驗 黃敏惠：永續為生活態度

2024/6/1 14:48
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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市響應「世界自行車日」，今天舉辦環市自行車道騎乘體驗活動，吸引逾500名民眾參與；市長黃敏惠表示，全新自行車道陸續啟用服務民眾需求，讓永續成為一種生活態度。

「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗，由黃敏惠與活動代言人林莎一同為活動鳴槍，從北香湖公園出發，沿著世賢路自行車道前行，終點站國立嘉義大學新民校區，全程約7公里；車友穿越整排高聳的桃花心木樹林，以及夏日限定的阿勃勒「黃金雨」盛開，讓人心曠神怡。

黃敏惠致詞表示，自民國97年嘉義市第1條自行車道「嘉油鐵馬道」開始，至今自行車道主線已長達25公里，全新自行車道陸續啟用，嘉油鐵馬道更透過不斷更新設施，繼續提供市民優質運動休閒好去處。

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黃敏惠指出，嘉義市也提供便捷YouBike服務，短短3年多時間，騎乘人次已突破500萬人次，嘉義市今年將再擴充建置50站、375輛車，提供市民和遊客更好的服務，讓永續不是一句口號，而是一種生活態度。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，優化嘉義市自行車道，市府已向交通部觀光署爭取經費整修「嘉油鐵馬道」，目前正著手改善照明、護欄，並將中央木棧道改為混凝土仿木紋材質，同時也將新設3座公廁，預計今年10月就會全部完工，迎合更多市民優質運動、樂活休閒需求。（編輯：黃世雅）1130601

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